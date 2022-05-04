Изношенное колесо стало причиной смертельной аварии в Буинском районе

1 мая на 127-м км автодороги Казань — Ульяновск в Буинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, казанец 1968 года рождения, управляя автомобилем Chery, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 32-летний житель Лисков. После удара легковушку отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль Lada Kalina под управлением ульяновца 1985 года рождения.



Полицейские установили, что причиной аварии стало изношенное переднее левое колесо, которое лопнуло, и автомобиль казанца занесло.

В результате ДТП водитель автомобиля Chery с сотрясением мозга, а также переломами костей бедер и голеней был госпитализирован в ЦРБ, где 2 мая скончался. Кроме того, тяжелые травмы получила и его 50-летняя пассажирка.

Фото: Максим Платонов

Вчера на 52-м километре автодороги Чистополь — Нижнекамск столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Scania. В результате аварии водитель Chevrolet 1980 года рождения, а также пассажирка 1957 года рождения скончались от полученных травм.



Максим Кокунин