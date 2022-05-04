Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9%

Сбербанк принял решение с 1 мая 2022 года снизить ставки по ипотеке по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 п.п. до 1 п.п.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«На последнем заседании Банк России принял решение о существенном в текущих условиях снижении ключевой ставки — до 14%. Это позволило нам сделать подобный шаг в отношении процентных ставок по ипотечным продуктам до 13,9%, ведь у граждан должна сохраняться возможность выбирать доступные ипотечные программы. Как социальный банк, мы уже несколько дней принимаем предварительные заявки по ряду программ с господдержкой, которая важна для населения. Сбер начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Также семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%. Продолжает работать «Дальневосточная ипотека», а также начат прием предварительных заявок на новый продукт — ипотека для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%. При этом клиенты могут снизить процент по кредиту через электронную регистрацию сделки».

Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.



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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»