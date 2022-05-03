Форвард УНИКСа попал в топ-3 самых результативных игроков Единой Лиги ВТБ в сезоне 2021/2022
Форвард УНИКСа Марио Хезонья попал в топ-3 наиболее результативных игроков Единой Лиги ВТБ в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба.
Так, Хезонья набирал в среднем 18,2 очка, добавляя к ним 7,1 подбора, 3,4 ассиста и 2,1 перехвата в 18 матчах.
На прошлой неделе УНИКС обыграл саратовский «Автодор» со счетом 88:79 (20:19, 34:17, 21:24, 13:19). В составе казанской команды самым результативным игроком стал Хезонья, который набрал 18 очков.
Комментируя победный матч, форвард УНИКСа заявил, что его команда столкнулась с большими проблемами при игре на чужой площадке. «Проведем работу над ошибками и сделаем выводы», — добавил Хезонья.
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