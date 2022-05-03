Шоу «Казанские сокровища» возвращается на сцену

Фото: Пресс-служба Казанской филармонии

Ансамбль танца «Казань» возрождает программу «Казанские сокровища». В последний раз публика могла видеть шоу 7 лет назад, и вот теперь, к празднику Победы, артисты вновь приглашают на красочное представление в культурный центр «Чулпан».

Музыкально-хореографический спектакль переносит зрителя во времена Великого переселения татарского народа, чтобы проследить великую историю до становления современной Казани. Постановка также расскажет о принятии ислама, о быте и праздниках древних предков. Каждому знаковому периоду соответствует один танцевальный номер. В спектакле принимают участие более 50 артистов ансамбля «Казань», а также вокалисты Казанской городской филармонии. Специально для постановки создано 500 уникальных костюмов, каждый из которых можно смело назвать произведением дизайнерского искусства. Особо стоит отметить, что к работе над шоу создатели привлекли историков и краеведов, так что за историческую точность можно быть спокойными.

В следующий раз «Казанские сокровища» пройдут на сцене КЦ «Чулпан» 4 и 11 июня.

Анна Тарлецкая