В TikTok опровергли информацию о снятии запрета на публикацию контента в России

Российские пользователи TikTok по-прежнему не могут опубликовать новый контент. Об этом заявили в компании.

— В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена, - приводит «РИА Новости» заявление компаний.

Фото: pixabay.com

В начале марта TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках. Там отметили, что служба обмена сообщениями затрагиваться не будет. В компании продолжат следить за ситуацией в России, чтобы полностью возобновить работу.

В апреле пользователи сообщали, что приложение TikTok пропало из российского App Store. Однако выяснилось, что TikTok можно найти в российском App Store, введя в поисковую строку название соцсети Likee (разработана сингапурской компанией BIGO).



Татьяна Леухина