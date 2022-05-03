Казань вошла в число бюджетных направлений для отдыха вдвоем в мае

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань попала в число популярных бюджетных направлений для отдыха вдвоем в мае. Об этом говорится в исследовании сервиса Tvil.ru.

Туристы бронируют жилье для отдыха в мае от 1,5 до 16 ночей и тратят на проживание от 573 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки.

Самое бюджетное направление — абхазский Сухум. Здесь бронируют жилье за 573 рублей в сутки и планируют провести в среднем 16 дней.



Столица Татарстана оказалась на четвертом месте: в Казани бронируют отель за 1 218 рублей за четыре ночи.

Второе место — у Ейска (1160 рублей / 9,5 ночи), третье — у Николаевки (1189 рублей / 9,5 ночи). Также в числе популярных бюджетных направлений оказались Таганрог, Санкт-Петербург, Владивосток, Москва, Волгоград, Нижний Новгород.

Фото: Максим Платонов

Казань также оказалась среди трех самых популярных городов, куда собираются на майские праздники жители России. Доля бронирований жилья в столице Татарстана среди популярных туристических городов составила 10%.



Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказывала, что Татарстан занял пятое место в списке наиболее популярных направлений в рамках программы туристического кешбэка. Наряду с республикой в лидерах оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Татьяна Леухина