3 мая возле казанской «Чаши» откроется сезон кинопоказов

3 мая в Казани на парковке около Центра семьи «Казан» в автокинотеатре откроется сезон кинопоказов. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Все желающие смогут в этот день посмотреть российскую спортивную драму «Легенда №17», снятую в 2013 году. В ней рассказывается о становлении знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова.

Фильм начнется в 20:00. Отмечается, что въезд на территорию разрешен легковым автомобилям и внедорожникам.

Автокинотеатр у Центра семьи «Казан» открылся 1 августа 2020 года. Кинопоказы в нем проходили два раза в месяц, по субботам. В сентябре прошлого года здесь можно было посмотреть фильм «Девятаев» о подвиге советского летчика-истребителя, сбежавшего из концлагеря на немецком самолете-бомбардировщике 8 февраля 1945 года.

Дарья Акимова