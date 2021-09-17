В Казани в автокинотеатре возле «Чаши» проходит кинопоказ

В Казани в автокинотеатре у Центра семьи «Казан» проходит показ фильма «Девятаев». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии столицы РТ.

В 21:00 пройдет еще один показ. В автокинотеатр можно попасть, предъявив браслеты «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».



Военно-историческая драма рассказывает о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, сбежавшего из концлагеря на немецком самолете-бомбардировщике 8 февраля 1945 года. Фильм сняли режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.

В прошлом году автокинотеатр у Центра семьи «Казан» открылся 1 августа. Кинопоказы там проходили два раза в месяц, по субботам.



Также в дни выборов пройдет челлендж #МойТатарстан, в рамках которого любой житель республики сможет выиграть один из 36 iPhone 12. Кроме того, в единый день голосования, 19 сентября, наземный общественный транспорт в Казани будет работать по графикам выходного дня. Его работу продлят до 23:30.