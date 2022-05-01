Болельщики «Енисея» во время матча с «КАМАЗом» развернули баннер с бабушкой со знаменем

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В Красноярске болельщики «Енисея» прямо во время матча с челнинским «КАМАЗом» развернули большой баннер с пожилой женщиной, встречающей с советским знаменем российских военных, вместо которых оказываются украинские. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

Напомним, в начале апреля в соцсетях появилось видео, на котором пожилая женщина выходит с красным советским флагом к украинским военным, приняв их за российских. Один из них передает ей пакет с продуктами, но отбирает флаг и топчет его. Старушка отказывается от продовольствия, заявив, что за это знамя воевали ее родители.

Сегодня на одном из зданий в Нальчике появилось изображение этой пожилой женщины. Сделано это было по инициативе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.



Дарья Акимова