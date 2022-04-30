В Нурлате стартовало строительство новой системы водоснабжения

В Нурлате началось строительство новой системы водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

По словам главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина, это очень важное событие для местных жителей, так как уже несколько поколений нурлатцев ждут качественную воду. Он отметил, что по завершению работ водой будут обеспечены и горожане, и жители окрестных сел.

Пока в дома нурлатцев поступает вода из реки Большой Черемшан. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: realnoevremya.ru

На днях стало известно, что Татарстан потратит чуть больше 116 миллионов рублей на проекты по строительству, капитальному ремонту и реконструкции инженерных систем в населенных пунктах. Средства выделяются из бюджета республики на этот год.



Дарья Акимова