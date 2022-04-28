Татарстан продолжает вкладываться в очистные сооружения — выделили еще 116 миллионов на проекты

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан потратит чуть больше 116 миллионов рублей на проекты по строительству, капитальному ремонту и реконструкции инженерных систем в населенных пунктах. Как выяснило «Реальное время», средства выделяются из бюджета республики на этот год.

От подрядчика требуется оказать услуги по проектированию следующих объектов:

реконструкция биологических очистных сооружений в Зеленодольске — 41,5 миллиона рублей;

реконструкция сетей водоснабжения пгт. Васильево в Зеленодольском районе — 3,9 миллионов рублей;

строительство сетей водоотведения в поселке Юртово в Мензелинском районе — 769,4 тысячи рублей;

третий этап капитального ремонта водозаборных очистных сооружений Мензелинского района — 11,5 миллиона рублей;

реконструкция и строительство водопроводных сетей Мензелинского района — 14,4 миллиона рублей;

работы по внесению изменений в проектную документацию по строительству биологических очистных сооружений в пгт. Богатые Сабы Сабинского района — 2,9 миллиона рублей;

строительство канализационной насосной станции производительностью 15 м3/час в пгт. Уруссу в Ютазинском районе — 893,7 тысячи рублей.

реконструкция очистных сооружений в пгт. Камское Устье Камско-Устьинского района — 15,2 миллиона рублей;

Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в исторической центральной части Чистополя в части проведения государственной историко-культурной экспертизы и реализации мероприятий по сохранности обнаруженных объектов культурного наследия — 6,8 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

В апреле сообщалось, что в Татарстане на выполнение работ по строительству и реконструкции очистных сооружений и инженерных систем в населенных пунктах выделят более 450 млн рублей.

Известно, что необходимо построить канализационную насосную станцию в пгт Апастово, биологические очистные сооружения в поселке ж.д. станции Высокая Гора, системы водоотведения в селе Высокая Гора, очистные сооружения с сетями канализации в селе Большие Кайбицы, очистные сооружения ливневой канализации в селе Усады, сети водоотведения в селе Юртово, биологические очистные сооружения в пгт Богатые Сабы, напорную канализационную сеть с насосными станциями в селе Шемордан.

Маргарита Головатенко