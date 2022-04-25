«Ак Барс» продлил контракт с Артемом Лукояновым

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артемом Лукояновым. Соглашение рассчитано еще на 2 года, до 2024-го, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

33-летний форвард выступает за «Ак Барс» с сезона 2011/12. В прошедшем сезоне он провел в составе казанской команды 49 матчей. В них ему удалось набрать 13 (5+8) очков.

Всего с сезона 2011/12 Лукоянов провел в чемпионатах КХЛ 642 матча и набрал 177 (75+102) очков при показателе полезности «+85».

На прошлой неделе «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком. Он продолжит играть за казанский хоккейный клуб еще 2 года, до 2024-го.



Татьяна Демина