Еврокомиссия и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике

Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу в рамках европейской платформы закупок энергии. Пилотный проект включает в себя в том числе оценку потребностей в газе и электричестве.

Как сообщили в ЕК, рабочая группа предоставит конкретный региональный опыт и ноу-хау для разработки и реализации плана действий по снижению зависимости от российских ископаемых видов топлива, а также по заполнению хранилищ в преддверии зимы и дальнейшему ускорению декарбонизации энергетического сектора.

Фото: realnoevremya.ru

— Она будет поддерживать и координировать реализацию совместных планов обеспечения готовности в регионе, включая международную закупку, хранение и межсетевое взаимодействие, тем самым способствуя безопасности поставок в Болгарии, регионе, энергетическом сообществе и за его пределами, — цитирует заявление Еврокомиссии ТАСС.



Вчера «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях. Также это решение затронуло польскую PGNiG.

Тем временем Венгрия приняла схему оплаты за российский газ и нефть в рублях. У страны отсутствуют альтернативные источники или маршруты, которые позволили бы им прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Диана Жиленкова