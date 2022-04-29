Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +12 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +7..+10 градусов, в Набережных Челнах +7..+11 градусов, в Нурлате +9..+12 градусов, в Альметьевске +7..+11 градусов, в Буинске +7..+10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Утром местами по республике может образоваться туман. Также синоптики прогнозируют северо-западный умеренный ветер.

В среду в столице Татарстана прошел сильный ливень, в результате чего затопило ряд улиц. Соответствующими видеокадрами поделилась и российская журналистка Ксения Собчак. «Третья столица, ну ты чего», — написала она тогда в своем telegram-канале.

Диана Жиленкова