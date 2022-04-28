Эксперты рассказали, как правильно хранить питьевую воду

Условия хранения питьевой воды

Вопрос качества питьевой воды — один из наиболее актуальных сегодня, поскольку напрямую влияет на здоровье человека. Однако в городах водопроводная вода небезопасна для употребления в сыром виде. Решением проблемы может стать установка фильтра или кулера. Последние приобретают популярность не только у предпринимателей и владельцев офисных помещений, но и у обычных граждан. Бутилированная вода проходит многоступенчатую очистку и имеет сертификаты качества. Она приятна на вкус и безопасна как для детей, так и для взрослых.

Заказывать воду для кулера выгоднее сразу в больших объемах: это сэкономит время и позволить всегда иметь запас бутылей. При этом встает вопрос того, как сохранить свежесть воды надолго.

Сколько может храниться бутилированная вода

Эксперты компании «Черноголовка» объясняют: вопреки распространенному мнению, у воды есть срок годности. Он определяется производителем с учетом состава, наличия консервантов и типа упаковки продукции. В среднем вода для кулеров может храниться в закрытой таре от 6 до 24 месяцев со дня разлива. При этом важно соблюдать температурный режим, который указывается на этикетке.

Вода в открытых бутылях не может стоять более 14 дней, а в случае использования ее для детского питания срок хранения сокращается до 5 суток.

Просроченную жидкость употреблять не рекомендуется по нескольким причинам:

минеральная вода утрачивает целебные свойства;

возможны негативные последствия для здоровья — расстройства пищеварения, аллергические реакции и пр.;

вода может мутнеть и приобретать неприятный вкус или запах.

Секреты свежести: в каких условиях нужно хранить питьевую воду

Питьевая вода проходит несколько степеней очистки, прежде чем попасть к потребителю. Однако нарушение стерильности, герметичности упаковки или условий хранения бутылей приводит к снижению качественных характеристик продукции. Во избежание этого следует строго соблюдать требования, указанные производителем на упаковке.

Губительными для питьевой воды становятся ультрафиолет и высокие температуры. Поэтому нельзя оставлять бутыли под прямыми солнечными лучами или возле отопительных приборов. Оптимальной температурой воздуха в помещении считается +5…+20 С. Чрезмерный нагрев пластиковой тары приведет к ухудшению вкуса и запаха жидкости, а также развитию патогенных микроорганизмов. Понижение температуры ниже 0 градусов не повлияет на качество питьевой воды, но приведет к повреждению бутылей. Помещение для хранения воды должно быть сухим: в условиях повышенной влажности на таре могут образоваться грибки и бактерии.

Условия использования бутылей большого объема (до 19 л) в кулерах следующие:

аппарат должен быть установлен вдали от окон и отопительных приборов;

рекомендуется использовать чехлы для защиты воды от солнечных лучей;

кулер должен регулярно проходить санитарную обработку.

Если бутилированная вода изменила вкус или долго стояла в открытой бутыли, перед употреблением ее следует прокипятить. Не допускается использование в пищу жидкости с признаками «цветения».

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит надолго сохранить свежесть питьевой воды, ваше здоровье и жизненные силы.

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