ФСИН планирует привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на компании

ФСИН рассматривает возможность привлечения IT-специалистов, отбывающих наказание в исправительных центрах, к удаленной работе на коммерческие компании. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Хабаров.

— Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это может коснуться тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах. Осужденный может работать в пределах одного региона, однако формат удаленной работы позволяет работать на компанию в другом субъекте.

Вчера первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что отечественной экономике в настоящее время необходимо еще порядка миллиона IT-специалистов. Он отметил, что с началом спецоперации на Украине часть из них уехала за границу. Однако в настоящее время уже фиксируется обратный процесс.



Татьяна Леухина