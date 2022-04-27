Покупатели гаджетов Apple потребовали компенсации за неработающее приложение ApplePay

20 российских покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac) потребовали от компании компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому из-за того, что у них больше не работает приложение ApplePay. Об этом сообщает «Коммерсант».

Соответствующий иск они подали в Пресненский районный суд Москвы к ООО «Эппл Рус». По словам истцов, они покупали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение. Они назвали отключение функции бесконтактной оплаты недостатком в силу закона о защите прав потребителей. Кроме того, покупатели требуют снизить стоимость купленных ими гаджетов в связи с отсутствием доступа к сервису.

Юристы по-разному оценили шансы истцов получить компенсацию за это. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, Apple в целом не гарантирует возможность использования ApplePay во всем мире. К примеру, в Индии и многих странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки этот сервис недоступен, хотя техника бренда там официально продается.

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Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России в начале марта. В конце февраля Центробанк предупредил, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay из-за санкций.

Дарья Акимова