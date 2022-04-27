«Школа 21» в Казани: еще 280 человек начали обучение программированию

Стартовала пятая волна обучения в кампусе «Школы 21» в Казани. За весь период зимнего набора было подано более 10 тысяч заявок и 280 самых успешных участников прошли на основное обучение.

Среди абитуриентов 27% — студенты и 73% — линейные специалисты и те, кто захотели сменить профессию. Обучение длится от полутора до трех лет и его можно совмещать с учебой в вузе или работой.

Для того чтобы попасть на основное обучение, необходимо подать заявку на сайте, пройти две игры на память и логику, а также очный отборочный интенсив, который длится 26 дней. Следующие отборочные интенсивы стартуют летом 2022 года, всего пройдет три интенсива: 20 июня, 15 августа и 12 сентября.

В программу обучения традиционно включена трехмесячная стажировка, которая проходит в крупнейших компаниях России. 95% учащихся получают предложение о постоянной работе еще во время стажировки и работают в таких компаниях, как Сбер, «СИБУР», «Яндекс» и др.

Илья Мирин, директор Казанского кампуса «Школы 21»: «На сегодняшний день в кампусе, в Казани проходят обучение 1000 человек. Традиционно мы наблюдаем высокий интерес к «Школе 21», что явно показывает количество поданных заявок — на каждую из волн в среднем подают более 10 000 заявок. Места занимают очень быстро, поэтому я рекомендую желающим не откладывать поступление и получение новой, востребованной специальности».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка: «Работа «Школы 21» в Казани и возможность абсолютно бесплатного обучения программированию — приобретают важное значение для Татарстана и всех регионов Приволжья. Востребованность IT-специалистов кратно растет, и мы рады предоставить возможность смены профессии и получения новой специальности. Поздравляем абитуриентов и ждем заявок и участия всех заинтересованных в следующих отборочных интенсивах».

«Школа 21» в Казани — школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий, Big Data и искусственного интеллекта. В основе обучения лежит уникальная методика «равный — равному»: без учителей, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами, а кампус работает 24/7. Каждый участник сам определяет, в какое время ему приходить в учебные кластеры, учиться по заданным дедлайнам или опережать их, в какую компанию идти на стажировку.





Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»