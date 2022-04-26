В Татарстане на ремонт автодорог общего пользования выделят 102 миллиона рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане на ремонт автодорог общего пользования выделят 102 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику понадобится ликвидировать ямы на подъезде к садоводческому некоммерческому товариществу «Подгорный» в Советском районе Казани. Фактический объем работ оценивается 32 920 кв. метра. Их необходимо завершить до 30 ноября 2022 года.



Заказчик работ — государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заявки принимаются до 12 мая 2022 года включительно. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта по 12 октября этого года.

13 апреля стало известно, что на выполнение проектно-изыскательных работ по ремонту трех мостов в Казани направят 5,3 млн рублей. Подрядчику необходимо провести проектно-изыскательные работы по путепроводу на улице Достоевского, мосту через Булак по улице Кави Наджми и мосту через протоку реки Волги в поселке Куземетьево в Кировском районе.

Максим Кокунин