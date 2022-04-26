Хадиуллин заявил, что поднимать государственные флаги будут не только в школах, но и в лагерях Татарстана

Мероприятия по поднятию государственных флагов России и Татарстана с исполнением гимнов будут проводить не только в школах республики, но и в детских лагерях. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

— В этом году такое мероприятие будет проходить и во всех загородных и пришкольных лагерях. Мы давно в этом нуждались, потому что такие мероприятия объединяют людей, создают возможности внести еще больший вклад в развитие нашей страны, — передает его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поднятие государственных флагов будет способствовать воспитанию чувства патриотизма, развивать уважение к своему народу и любовь к родине, считает Хадиуллин.

На прошлой неделе глава министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. В Татарстане начинать занятия планируется с поднятия двух государственных флагов — России и республики. Исполняться будут два гимна. Традицию заложили в этот понедельник, 25 апреля.



Татьяна Леухина