Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров поделился ожиданиями от предстоящих соревнований

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В преддверии старта «Финала четырех» Кубка России по водному поло среди мужских команд президент СК ВВС «Синтез», в недавнем прошлом — титулованный и известный ватерполист Ирек Зиннуров поделился ожиданиями от предстоящих соревнований.



Он выразил уверенность в том, что команда «Синтеза» — профессиональна, и победа в чемпионате России в сезоне не должна демотивировать команду. Ирек Зиннуров убежден, что в каждом матче спортсменам необходимо доказывать свою силу, подтверждать свой класс и высокий уровень:

— При должном подходе к делу таких сюрпризов, как в начале сезона, быть не должно. Конечно же, фаворитами Кубка России являются две команды — «Синтез» и «Спартак Волгоград», но я честно и искренне буду болеть за «Синтез», — поделился он.

Ирек Зиннуров вспомнил яркие моменты выступлений на Кубке России из своей спортивной карьеры. Он рассказал, что выигрывал Кубок России пять или шесть раз. Один из самых ярких моментов был в 2005 году, когда он вернулся в Казань выступать за «Синтез»:

— Финал Кубка России проходил в тот год в Киришах, и, по большому счету, на нас никто не ставил. А мы всех удивили. В полуфинале вырвали победу у московского «Динамо» за 2 секунды до конца матча. («Динамо» в те годы было очень сильно!). Помню, как в полуфинальной игре я с центра поля забил решающий гол. Такие мячи остаются надолго в памяти. В финале мы одолели подмосковный «Штурм-2002». Кстати, цвета чеховцев тогда защищал Реваз Чомахидзе, сегодня — главный тренер ВК «Синтез».

Кубки России еще были, но этот был особенным — как и все те, что спортсмен завоевывал со «Спартаком» из Волгограда. Это легендарный Кубок СССР, который в свое время вручал спортсменам Василий Сталин, отметил Зиннуров.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В начале апреля в Казани прошла презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием его автора Ирека Зиннурова, а также одного из героев книги — Владимира Леонова, воспитанника клуба, а ныне министра спорта Татарстана. Подробнее — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Маргарита Головатенко