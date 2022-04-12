В детский медцентр Челнов поступил первый в этом году пациент, которого укусил клещ

Сегодня в травматологическом пункте Камского детского медицинского центра зафиксировали первое обращение с укусом клеща. Инцидент произошел накануне.

Клещ укусил подростка, его извлекли родители. Кровопийцу поместили в контейнер и доставили в лабораторию.

В прошлом году первое обращение с пострадавшим ребенком получившим укус клеща в автограде выпало также на 12 апреля. Всего же за 2021 год в детский травмпункт КДМЦ обратилось 299 пострадавших от укусов клещей.

Медики напомнили, что в 10% случаев клещи оказываются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Это опасные заболевания, которые приводят к поражениям суставов, сердца и нервной системы.

Необходимо соблюдать простые правила безопасности:

Одежда любителей прогулок на природе должна предохранять от заползания клещей. Воротник и манжеты рубашки, куртки должны быть застегнуты. Рубашка — заправлена в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Обязательны головные уборы.

Необходимо использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь на природе в сезон активности клещей, должен периодически осматривать свою одежду и тело, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В Татарстане в прошлом году с начала эпидсезона с укусами клещей за помощью в медицинские организации обратились 5,2 тысячи человек. Это на 25% меньше, чем в 2020 году.



Татьяна Леухина