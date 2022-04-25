За 2021 год в российские суды поданы иски об изъятии у чиновников имущества на 74 миллиарда рублей

В 2021 году Генеральная прокуратура России направила в суды иски о взыскании с чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать, на общую сумму свыше 74 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов.

— Большая их часть по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих (54 млрд рублей), — приводит ТАСС слова Генпрокурора.

Взыскание с российских чиновников имущества, законность происхождения которого им не удалось доказать, Краснов назвал одной из самых эффективных мер, направленных на возмещение вреда от коррупции. Эту работу Генеральная прокуратура намерена продолжить и в будущем.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Генеральная прокуратура России провела расширенную коллегию. На ней выступил и президент страны Владимир Путин. Глава государства рассказал, что за 2021 год прокуроры смогли защитить социальные права более миллиона граждан.



Татьяна Демина