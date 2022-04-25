В России за 2021 год прокуроры защитили социальные права более 1 млн граждан

Президент России Владимир Путин рассказал, что за 2021 год российские прокуроры смогли защитить социальные права более 1 млн граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, удалось вернуть долги по зарплате в размере более 20,5 млрд рублей.

Президент попросил прокуроров подходить к жалобам граждан не формально, добиваться решения их проблем. Кроме того, он поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные.

Фото: kremlin.ru

Ранее начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Дмитрий Данилов сообщил, что по итогам 2021 года в России взыскали 32,9 млрд рублей задолженности по алиментам, что на 13,9 млрд рублей больше, чем годом ранее. По его словам, в ряде регионов приставы зачастую уклонялись от розыска нерадивых родителей или необоснованно прекращали исполнительное производство.



Максим Кокунин