Посол Антонов: США не вернут России отнятую дипломатическую собственность
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не собираются возвращать отобранную у России дипломатическую собственность. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Антонова, он твердо в этом убежден. Кроме того, он высказался о блокировке российских счетов в американских банках, назвав это кражей.
Посол также отметил, что отъезд 28 российских дипломатов из США до 30 июня нанесет большой удар по функционированию дипмиссии России.
В 2017 году МИД России заявил о полном захвате США всех помещений генконсульства в Сан-Франциско. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон грубо нарушил международное право.
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