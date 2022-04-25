Посол Антонов: США не вернут России отнятую дипломатическую собственность

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не собираются возвращать отобранную у России дипломатическую собственность. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Антонова, он твердо в этом убежден. Кроме того, он высказался о блокировке российских счетов в американских банках, назвав это кражей.

Посол также отметил, что отъезд 28 российских дипломатов из США до 30 июня нанесет большой удар по функционированию дипмиссии России.

Фото: mid.ru

В 2017 году МИД России заявил о полном захвате США всех помещений генконсульства в Сан-Франциско. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон грубо нарушил международное право.



Дарья Акимова