Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на санкции Запада

Москва и Минск находятся под санкциями в течение многих лет и знают, как на них отвечать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Запад вводит ограничительные меры под предлогом принципиального непринятия российской политики. В то же время «принципиальность» Запада исчезнуть, когда западным политикам необходимо будет решать свои проблемы и задачи. Об этом свидетельствуют примеры Кубы и Венесуэлы, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Напомним, на фоне спецоперации на Украине против России ввел санкции ряд стран Запада. Например, недавно санкционный список расширила Великобритания, которая внесла туда еще 26 российских физических и юридических лиц. Также на этой неделе в США объявили о введении нового пакета санкций против России.

Диана Жиленкова