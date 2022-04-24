В Челнах жители 10-го комплекса просят отремонтировать дороги

Жители домов 10/62 и 10/63 в Набережных Челнах пожаловались на плохие дороги, об этом они сообщили в соцсетях.



— Проехать невозможно нормально, дорога ужасная просто. Хотя бы дырки залатайте, — обратились в сети жители к властям.

В администрации города ответили, что ямочный ремонт в городе проходит, но там, где он необходим в первую очередь:

— Во дворах выполняется ремонт дорог в рамках программы «Наш двор». Также автоград участвует в федеральных, республиканских программах по ремонту и строительству дорог, помимо этого, реализуя собственные. Ремонт дорог выполняется планомерно, — приводят «Челнинские известия» слова администрации.

Более пяти тысяч жалоб подали татарстанцы в систему «Народный контроль» за последний месяц. Главный бич весны — сошедший со снегом асфальт на дорогах, так что разбитые дороги в лидерах по заявкам и в Казани, и в других городах и районах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Маргарита Головатенко