Суд разрешил челнинской УК принудительно вскрывать квартиры жильцов для ремонта

Набережночелнинский суд Татарстана разрешил управляющей компании принудительно предоставить доступ к квартире жильцов, чтобы провести ремонтные работы, сообщается на сайте суда.



Ответчики не предоставляли доступ в квартиру. Жители с первого по пятый подъезды отключены от холодного водоснабжения. Протечка приводит к подтоплению нижних этажей. Чтобы обследовать инженерные коммуникации, провести ремонт и устранить аварию, УК нужен доступ в квартиру ответчиков, но это не представляется возможным в связи с их отсутствием.

Так, ООО УК «Паритет» попросила принудительно вскрыть квартиру ответчиков для проведения ремонта инженерных систем в присутствии судебного пристава-исполнителя и сотрудника полиции.

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Бездействием ответчики создали препятствие в допуске специалистов для устранения причины образования течи холодной воды. Это создает угрозу безопасности как здоровью проживающих в доме граждан, так и сохранности их имущества. В материалы дела предоставили документы, которые подтверждают актуальность проведения работ в связи с многочисленными обращениями жильцов по факту протечек, а еще подтверждающие непредоставление ответчиками доступа в их квартиру в добровольном порядке.

Суд счел возможным удовлетворить иск ООО УК «Паритет», поскольку признал данные требования законными и обоснованными.

Маргарита Головатенко