Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Турция давала разрешения на три месяца, до апреля. Оно истекло.
— Наш президент говорил об этом (президенту РФ Владимиру, — прим. ред.) Путину. Потом полеты прекратились. То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам, — приводит «РИА Новости» его слова.
На этой неделе глава турецкого МИДа заявлял, что от республики не стоит ждать введения санкции против России. Он отмечал, что позиция страны нацелена на стабилизацию ситуации.
В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.
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