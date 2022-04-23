Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Турция давала разрешения на три месяца, до апреля. Оно истекло.

— Наш президент говорил об этом (президенту РФ Владимиру, — прим. ред.) Путину. Потом полеты прекратились. То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

На этой неделе глава турецкого МИДа заявлял, что от республики не стоит ждать введения санкции против России. Он отмечал, что позиция страны нацелена на стабилизацию ситуации.



В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.



Татьяна Леухина