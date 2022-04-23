В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 40,5%

В Татарстане план строительства жилья выполнен на 40,5% — сдано 1 млн 116 тыс. кв. м, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.



Самая высокая динамика — в сфере ипотечного строительства. Годовой план составляет 150 тыс. кв. м, из которых сдано практически 100 тыс. кв. м. В относительных показателях это 66% от плана. По линии индивидуального жилищного строительства в этом году планируется сдать 12 454 дома, построены 5 554 домов, или 45% от годового плана.

В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 29%.

Фото: Максим Платонов

На позапрошлой неделе сообщалось, что план строительства жилья выполнен на 33% — тогда было сдано 915 тыс. кв. метров.

Маргарита Головатенко