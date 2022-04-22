В Набережных Челнах увеличатся цены на аттракционы в парках
В Набережных Челнах увеличатся цены на карусели в парках аттракционов. Новые тарифы утвердил исполком города.
Цены на карусели и качели вырастут до 20%, уточнил директор паркового хозяйства города Илья Черкашин.
Стоимость детских аттракционов будет начинаться от 50 рублей, самыми дорогими окажутся водные шары за них придется заплатить 150 рублей. Прокат на экстремальных видах аттракционов в основном будет стоить 150 рублей, передают «Челнинские известия».
В прошлом году Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде. Аттракцион не регистрировали в отделе гостехнадзора Татарстана. Работу карусели приостанавливали до устранения нарушений.
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