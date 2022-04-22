В Набережных Челнах увеличатся цены на аттракционы в парках

В Набережных Челнах увеличатся цены на карусели в парках аттракционов. Новые тарифы утвердил исполком города.

Цены на карусели и качели вырастут до 20%, уточнил директор паркового хозяйства города Илья Черкашин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоимость детских аттракционов будет начинаться от 50 рублей, самыми дорогими окажутся водные шары за них придется заплатить 150 рублей. Прокат на экстремальных видах аттракционов в основном будет стоить 150 рублей, передают «Челнинские известия».



В прошлом году Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде. Аттракцион не регистрировали в отделе гостехнадзора Татарстана. Работу карусели приостанавливали до устранения нарушений.



Татьяна Леухина