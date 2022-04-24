Минниханов поздравил православных татарстанцев с праздником Пасхи

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных с праздником Пасхи и окончанием Великого поста. Он пожелал счастья, жизненного оптимизма, здоровья и благополучия.

— В наше непростое время особенно важно беречь и приумножать непреходящие ценности, накопленные на общей земле представителями всех национальностей и вероисповеданий — взаимопонимание, уважение, доброе отношение к культуре, религии, языку разных народов. Наш великий писатель Николай Васильевич Гоголь проницательно улавливал человеколюбивую суть празднования Воскресения Христова «в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу», — обратился в православным татарстанцам Минниханов.

Он напомнил, что в Татарстане издавна крепки «добрососедские отношения между православием, исламом, другими традиционными религиями». Праздник Воскресения Христова в республике ежегодно отмечается «в атмосфере благожелательности и сопричастности».

Фото: Максим Платонов

— Уверен, что православные верующие в полной мере поделятся своим душевным теплом и пасхальными подарками с родными, близкими, соседями, и теми, кто сегодня особо нуждается в поддержке — беженцами и вынужденными переселенцами, — подчеркнул Минниханов.

В 2021 году Пасха пришлась на 2 мая. Тогда Минниханов в своем поздравлении обратил внимание, что у разных народов, проживающих в Татарстане, есть свои культурные особенности празднования Пасхи. По его мнению, это придает торжеству колорит и глубокий исторический смысл.



Татьяна Демина