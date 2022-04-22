«Оказывал противодействие следствию»: МВД просит ареста для казанского активиста Finiko

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани началось рассмотрение ходатайства о новом аресте по делу Finiko. Под стражу до 20 июня просят отправить Антона Семыкина, куратора сайта и службы поддержки «финикийского» криптопроекта, передает журналист «Реального времени».



На тот же срок накануне в Улан-Уде арестовали «вице-президента» той же финансовой пирамиды Баира Самбуева. В ролике о своем отдыхе с друзьями в Дубае и гонках на Lamborghini он прорекламировал проект красивыми видами и рассказом «звезды 10-го уровня», как дошел до такой роскошной жизни.

Задержанный казанец Семыкин также отметился роликами — проводил вебинары по системе автоматической генерации прибыли и сервису кешбэка. Ездил с обучающими семинарами по стране. Часть этих «учебных видеопособий» в настоящее время недоступна.

Вину в преступлении он не признает, сообщил «Реальному времени» адвокат задержанного Руслан Ашрафуллин.

Суду Семыкин представился частным предпринимателем, женатым, с высшим образованием. Рассказал, что недавно перенес две операции — 9 апреля вырезали аппендицит, 19-го удалили три зуба с наложением швов. «Последние пять дней в рационе только вода и кисель, ничего другое не могу есть», — сообщил он и просил не заключать его под стражу.

По ходатайству защиты суд приобщил копии медицинских документов о состоянии здоровья фигуранта и его матери, а также выписки из ЕГРЮЛ.

Из выступления следователя Следственного департамента МВД РФ Григория Антонова выяснилось — всего по делу в данный момент привлекаются 13 человек, в том числе восемь татарстанцев, включая Доронина и Семыкина. В составе организованной группы им причинен ущерб россиянам и жителям не менее 100 иностранных государств.

Лично Семыкин, по мнению следствия, виновен в причинении ущерба жителям 80 регионов РФ и иностранцам. Также задержанного сегодня публично обвинили в том, что ранее он делился с силовиками недостоверной информацией по делу, своей роли и действиях иных участников. Следователь Антонов прямо обвинил казанца в противодействии следствию.

Представитель прокуратуры РТ Марс Ибятов поддержал ходатайство следствия.

Адвокат обвиняемого Руслан Ашрафуллин выступил категорически против: «Никаких активных действий, направленных на причинение имущественного вреда, Семыкиным не осуществлялось, и данных сведений не имеется». Он также подчеркнул, что его клиент был задержан не «после окончания преступления», как уверяет следствие, а спустя девять месяцев после возбуждения дела о мошенничестве.

По версии МВД, участники организованной группы с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов РФ активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов, гарантировали получение сверхприбыли 3-5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Предлагали конвертировать деньги в биткоины и переводить на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko.