В метро Казани можно будет оплатить проезд московской картой «Тройка»

Московской транспортной картой «Тройка» можно будет оплатить проезд во всех регионах России, где есть метро — в их числе и Казань. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

— «СберТройка» создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России. В карточке — все города нашей страны, где есть метро, — говорится в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru

В марте стало известно, что на строительство первого участка второй линии метро в Казани выделят еще 639,4 млн рублей из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главстрой республики. Срок выполнения работ — до 20 декабря 2022 года.

Также в городе завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Например, для станции на пересечении улиц Фучика и Зорге было выбрано название «100-летие ТАССР».

Диана Жиленкова