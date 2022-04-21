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В метро Казани можно будет оплатить проезд московской картой «Тройка»

13:58, 21.04.2022 2
В метро Казани можно будет оплатить проезд московской картой «Тройка»
Фото: realnoevremya.ru

Московской транспортной картой «Тройка» можно будет оплатить проезд во всех регионах России, где есть метро — в их числе и Казань. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

— «СберТройка» создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России. В карточке — все города нашей страны, где есть метро, — говорится в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru

В марте стало известно, что на строительство первого участка второй линии метро в Казани выделят еще 639,4 млн рублей из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главстрой республики. Срок выполнения работ — до 20 декабря 2022 года.

Также в городе завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Например, для станции на пересечении улиц Фучика и Зорге было выбрано название «100-летие ТАССР».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:04
    А деньги за проезд тоже в Москву будут уходить?
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    Анонимно 17:53
    вот тоже интересно как система работает
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