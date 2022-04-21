Более 700 жителей Татарстана сдали кровь в ДРКБ с 1 января, чтобы помочь детям
С 1 января этого года жители Татарстана сдали 783 донации крови, чтобы помочь детям, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ДРКБ.
— Если дифференцировать детально, то это — 213 литров тромбоцитов, 76 литров плазмы и 182 литра эритросодержащих компонентов, — прокомментировали в пресс-службе.
В канун Дня войск национальной гвардии РФ сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Управления Росгвардии по РТ приняли участие в донорской акции по сдаче плазмы крови. Мероприятие состоялось в плазмоцентре ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России в городе Казани. Фото и видео акции — в галерее «Реального времени».
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