В Казани обвиняемая по делу «рабовладельцев-эксплуататоров» обвинила силовиков в фальсификации

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

С серии ходатайств защиты начался сегодня в Советском райсуде Казани процесс по обвинению трех граждан Молдовы в торговле людьми и использовании рабского труда инвалидов. Защитники двух фигурантов потребовали возврата дела прокурору и перевода обвинения на молдавский язык, а одна из подсудимых обвинила следователей в фальсификации, передает с места журналист «Реального времени».

Защита нашла целый ряд пробелов и несоответствий в тексте обвинительного заключения. Включая неверно указанные данные подсудимой Виолеты Лепадату (именно такой нотариально заверенный перевод ее фамилии сегодня был представлен защите), которая и в базе суда, и материалах следствия фигурирует в качестве Лепэдату.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, на счету обвиняемых девять преступлений против четырех безногих из Казани, Уфы, Самары и Владивостока. В 2018—2021 годах участники орггруппы занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями в целях их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни, считают силовики. Далее, согласно обвинению, инвалидов-колясочников отправляли попрошайничать на улицах и в общественных местах, «заработок» забирали члены группы, распоряжаясь людьми как своей собственностью.

Адвокат подсудимой Любовь Матвеева указала — следствием не установлено место совершения преступления по одному из эпизодов: в обвинении в качестве места удержания одного из потерпевших с 2018-го года фигурирует дом на улице Бирюзовой, при этом собственник жилья на допросах рассказал — сдал его позже, да и сама обвиняемая на допросах рассказывала, что до ноября 2018-го арендовала другое помещение, на улице Советской.

Также, по мнению защиты, следствием неверно установлен период преступления — с 29 декабря 2020 года Лепадату и ее брат Валерий Ибриан уже находились в изоляции от общества, однако их обвиняют в совершении преступлениях до 2021 года. В случае с третьей фигуранткой, Марией Зореа, адвокаты также нашли нестыковку. Потерпевший по делу инвалид на допросах утверждал: 2 августа 2020-го он смог скрыться из-под «опеки» тех, кто заставлял его попрошайничать на улицах под видом воина-афганца, лишившегося ног в боевых действиях. Однако Зореа вменяется преступление в отношении этого инвалида и в более поздний период.

Также адвокат Лепадату указала, что ее коллега, договорной защитник Лепадату из Москвы Иванцов не уведомлялся следствием об окончании следственных действий и не приглашался для ознакомления с материалами дела, что нарушило право обвиняемой на защиту. Сама Лепадату подтвердила — соглашение с Иванцовым ею не расторгнуто до сих пор. Однако сообщила, что уже после поступления дела в Советский суд 21 марта текущего года к ней в СИЗО приходил оперативник Сафин.

— Он просил подписать отказ от соглашения с тем адвокатом. Взамен предлагал разрешение на [телефонные] звонки [на родину]. Я не согласилась. После чего звонки мне запретили, — сообщила на заседании обвиняемая в торговле людьми и использовании рабского труда. Она попросила суд назначить почерковедческую экспертизу подписи от ее имени под документом — заявлением об отказе от услуг адвоката. «Это фальсификация, данное заявление я не писала», — сообщила Виолета Лепадату.

Ее адвокат продемонстрировала суду оспариваемый документ, указывая, что он представлен в деле копией и почему-то в напечатанном виде и что 8 апреля защита направила заявление о возбуждении уголовного дела по факту предполагаемого преступления.

Также на сегодняшнем заседании адвокаты потребовали перевода обвинительного заключения на молдавский язык, ссылаясь на то, что при продлении меры пресечения их клиенты заявили — русский понимают, но не юридические термины. Отвечая на вопросы суда, обвиняемые брат с сестрой признались, что русский учили как иностранный в школе. Зореа же заявила — этот предмет не изучала, выучила язык самостоятельно. Все трое подтвердили позицию адвокатов.

Решения по ходатайствам о возврате суд пока не вынес — объявил перерыв на обед, после которого должна быть озвучена позиция стороны обвинения. В данный момент помощник прокурора Советского района Казани Светлана Белова просит суд исследовать ряд документов по делу, необходимых для разрешения ходатайств защиты. В их числе — протоколы допросов обвиняемых в части предложения воспользоваться услугами переводчика и возможности давать показания на родном языке.

В частности, из допроса Зореа сегодня выяснилось, что она родилась в Санкт-Петербурге, жила в России и в Молдове, но в школе ни тут, ни там не училась.

Потерпевших по делу сегодня на заседание не пригласили. Вопрос их транспортировки к залу суда — отдельная тема.



Трое подсудимых сейчас под стражей, на прошлом заседании им продлили срок ареста до 30 июня. Официально все трое безработные, причем женщины находятся в России без регистрации, то есть незаконно. При этом у Зореа есть четырехлетний ребенок, а у Лепадату — двое детей.

Всем подсудимым инкриминируют преступления по пункту «в» части 3 статьи 127.1 (торговля людьми в составе орггруппы) и части 3 статьи 127.2 (использование рабского труда орггруппой). Наказание за каждое из таких тяжких деяний — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, расследование этого дела началось после того, как в Казани спасли одинокого инвалида, которого много лет держали в рабстве и заставляли попрошайничать на дорогах цыгане. Выяснилось, что спасенный — не единственный, кого насильно удерживали преступники, один такой раб на коляске приносил им около 300 тысяч рублей.



Ирина Плотникова