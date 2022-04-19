Путин и Пашинян договорились активизировать контакты Москвы, Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились активизировать контакты Москвы, Баку и Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В совместном заявлении сторон говорится, что территории России и Армении не будут предоставляться для деятельности третьих стран, представляющих угрозу биологической безопасности. Также Путин и Пашинян высказались о недопустимости политизации темы пандемии.

Фото: kremlin.ru

Они выразили озабоченность в связи с односторонними санкциями ряда стран и договорились сообща преодолевать их.

Также Путин и Пашинян выступили за развитие интеграции в Евразийский экономический союз, включая увеличение доли расчетов в нацвалютах, пишет ТАСС.

Сегодня правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Основные направления — координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с делегацией прибыл в Россию с официальным визитом.



Татьяна Леухина