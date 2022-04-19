Жителя Казани заподозрили в покушении на убийство мужа сестры

Вечером 18 апреля из квартиры одного из домов по улице Абсалямова в Казани в больницу с колото-резаным ранением в области шеи доставили 40-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержали 35-летнего шурина потерпевшего, состоящего на учете у психиатра, сообщили в СУ СК России по Татарстану.



По предварительным данным, подозреваемый, будучи пьяным, громко включил музыку, в связи с чем сестра сделала ему замечание. Тогда мужчина пошел в ее сторону, а потерпевший встал между ними, желая защитить супругу. В ходе потасовки злоумышленник ударил мужчину ножом, после чего присутствовавшие в квартире родственники отобрали у него оружие.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане прокуратура утвердила обвинение против 49-летнего жителя — в суд направят уголовное дело по статьям о двойном убийстве, покушении на убийство и краже. Следствие считает, что 15 июня обвиняемый, будучи на улице Тургай в Набережных Челнах, поссорился с хозяевами дома. Вооружившись ножом и молотком, он нанес супругам множество ударов по различным частям тела. Потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник напал и на женщину, которая была очевидцем случившегося. После этого мужчина проник в дом, взял 7 тысяч рублей и украл ключи от автомобиля — в последующем на нем его задержали сотрудники полиции.

Маргарита Головатенко