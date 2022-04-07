В ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных о расправе над пленными России

ООН выступает за расследование с учетом всех данных о нарушении прав человека, об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя появление видеозаписей с убийством украинскими силовиками российских военнопленных.



Он считает, что «все сообщения о возможных нарушениях прав человека должны быть расследованы», сообщает ТАСС.

Видеозапись с расправой украинских военных над раненными российскими солдатами появилась в начале этой недели. На кадрах украинские военные стреляют, предположительно, в российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним были видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых.

Газета The New York Times подтвердила подлинность записи. Видео снято 30 марта во время отвода российских войск от Киева.

Фото: pixabay.com

Во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами.

Маргарита Головатенко