В ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных о расправе над пленными России
ООН выступает за расследование с учетом всех данных о нарушении прав человека, об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя появление видеозаписей с убийством украинскими силовиками российских военнопленных.
Он считает, что «все сообщения о возможных нарушениях прав человека должны быть расследованы», сообщает ТАСС.
Видеозапись с расправой украинских военных над раненными российскими солдатами появилась в начале этой недели. На кадрах украинские военные стреляют, предположительно, в российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним были видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых.
Газета The New York Times подтвердила подлинность записи. Видео снято 30 марта во время отвода российских войск от Киева.
Во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных украинскими националистами.
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