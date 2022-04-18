В минувшие выходные в Татарстане прошел снегопад — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан северный циклон принес мощный снегопад, который накрыл всю республику. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казани за воскресенье выпало 27 миллиметров осадков. А всего за 17 дней апреля выпало более 60 миллиметров осадков, что представляет собой две месячные нормы.



По прогнозу доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, снега на метеоплощадках не будет уже к концу недели — так как днем будет около +10 градусов.



В Гидрометцентре РТ сегодня сообщили, что до конца этой недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Во вторник прогнозируется дождь, а на севере региона ночью местами с мокрым снегом и гололед. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, на юге и востоке республики потеплеет до +15.



Татьяна Леухина