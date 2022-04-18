В Татарстане до конца недели сохранится неустойчивая погода, в субботу ночью похолодает до -4 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

До конца этой недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. По ночам температуры могут опускаться ниже ноля градусов.



Во вторник, 19 апреля, «погода в республике будет по-прежнему разнообразной», предупредили в Гидрометцентре Татарстана. Прогнозируется дождь, а на севере региона ночью местами с мокрым снегом и гололед. В отдельных районах ожидается туман. Ночью в Татарстане прогнозируется от -1 до +4 градусов, в южных и восточных районах — до +8. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, на юге и востоке республики потеплеет до +15.

В среду, 20 апреля, ночью пройдут дожди, на севере Татарстана местами с мокрым снегом. Днем небольшой дождь ожидается лишь местами. Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, на юге и востоке до +9. Днем ожидается от +7 до +12 градусов, а на юге и востоке до +16.

В четверг, 21 апреля, в Татарстане прогнозируется преимущественно сухая погода. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов. Днем в республике воздух прогреется до +8..+13 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 22 апреля, и в субботу, 23 апреля, вероятность осадков небольшая. Ночью ожидается от -4 до +1 градуса. Днем потеплеет до +8..+13.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что в республике сохраняется неустойчивый характер погоды. В воскресенье, 17 апреля, в регионе прошел снег, в том числе мокрый и дождь. Днем в северо-западных районах наблюдались сильные осадки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня ночью в Татарстане зафиксировали от -1 до +5 градусов. В северных районах республики на дорогах образовалась гололедица. Днем 18 апреля осадки в республике прекратились. В полдень зафиксировали +2..+9 градусов, а на юге и востоке — от +10 до +17 градусов.

Отметим, что Казань вновь переживает снежный период — вчера в столице Татарстана выпало 15 миллиметров осадков. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», когда они закончатся и чего ждать аграриям. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Демина