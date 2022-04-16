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В казанском частном доме произошел пожар — один человек погиб

12:20, 16.04.2022
В казанском частном доме произошел пожар — один человек погиб
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Этим утром в Казани в частном доме на улице Озерной жилого массива Отары произошел пожар. Один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, во время тушения возгорания в доме обнаружили тело мужчины 1967 года рождения. Открытое горение на площади 16 кв.м ликвидировано. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В конце марта в Нижнекамском районе республики на пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Ей было около 80 лет. Пенсионерка в доме проживала только летом, в зимнее время она жила у опекунов в этом же селе.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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