В казанском частном доме произошел пожар — один человек погиб

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Этим утром в Казани в частном доме на улице Озерной жилого массива Отары произошел пожар. Один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, во время тушения возгорания в доме обнаружили тело мужчины 1967 года рождения. Открытое горение на площади 16 кв.м ликвидировано. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В конце марта в Нижнекамском районе республики на пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Ей было около 80 лет. Пенсионерка в доме проживала только летом, в зимнее время она жила у опекунов в этом же селе.



Диана Жиленкова