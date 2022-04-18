«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» убрали официальные сайты Instagram* и Facebook* из поисковой выдачи

Сервисы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru», который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты Instagram* и Facebook* из поисковой выдач. Это произошло после того, как Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных сайтов.

При введении запросов Instagram* и Facebook* поисковой сервис «Яндекса» вместо официального сайта выдает ссылку на приложение в Google Play, статью о соцсети в «Википедии». Похожие результаты выдает и «Поиск Mail.ru», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе компании заявили, что согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр запрещенных сайтов.

В конце марта суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Решение вступило в силу немедленно. На WhatsApp оно не распространилось.

В пресс-службе Роскомнадзора тогда сообщали, что Instagram* и Facebook* исключат из реестра социальных сетей, а компанию Meta** — из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.



*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

**Запрещенная в России организация



Татьяна Леухина