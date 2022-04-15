Больше 70% казанцев жалуются на усиление уровня тревоги

Фото: Олег Тихонов

73% жителей Казани считают, что уровень стресса у них повысился в последнее время. Такими данными поделились после проведенного опроса специалисты цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и онлайн-портала по поиску работы hh.ru.

Из опрошенных 53% считают, что стали больше нервничать, 20% заметили усиление тревоги, но не критическое. Кроме того, с февраля по март количество обращений к психологам выросло на 23%, тогда как за аналогичный период прошлого года оно увеличилось лишь на 3%.

Помимо казанцев, усиление тревоги почувствовали жители Нижнего Новгорода (90%), Москвы (72%), Санкт-Петербурга и Новосибирска (71%), Самары (69%). Больше всего заметили увеличение стресса менеджеры по маркетингу и PR-специалисты (83%), юристы и IT-специалисты (78%) , HR-менеджеры (77% )и сотрудники отделов продаж (71%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, 29,4% жителей Татарстана отмечают признаки отклонений в своей психике и другие связанные с этим трудности. В психологических трудностях чаще признаются женщины (32,4%). Среди мужчин о своих проблемах поведали 25,6% опрошенных.



Дарья Акимова