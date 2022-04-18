Оглашены имена арбитров на Кубок России. ЦСКА и «Спартак» рассудит Москалев. Матч «Рубина» пройдет без VAR

Стал известен состав судейских бригад на матчи Кубка России по футболу. Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» обслужит Владимир Москалев. Помогать ему будут Алексей Лунев и Валентин Мурашов. На VAR отработает Сергей Иванов.

Также сообщается, что две игры пройдут без системы видеоопределения VAR. Это игра в Красноярске между «Енисеем» и «Рубином», а также матч «Балтика» — «Динамо». Игру в Калининграде обслужит Владислав Безбородов. А матч в Красноярске - Павел Шадыханов.



На игру «Зенита» с «Аланией» в гостях назначен судья Павел Кукуян. Ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Геннадий Куличенков.

Игры пройдут 19 и 20 апреля.



фото: rfs.ru

Эрик Добролюбов