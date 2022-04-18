Президент России назвал условие для роста доходов жителей страны

Ключевым условием для обеспечения реального роста доходов россиян является создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест, а также усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Текущую ситуацию в этой сфере он назвал устойчивой. По словам президента, об этом можно судить в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Данный показатель свидетельствует о динамике в экономике. Как отметил Путин, число официально зарегистрированных безработных находится на достаточно низком уровне.

Фото: Максим Платонов

— Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей, — добавил глава государства.

Также сегодня на совещании президент России сообщил, что страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. По его словам, ситуация в экономике стабилизируется. Путин отметил и укрепление рубля.

Диана Жиленкова