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За сутки в Татарстане подтвердили 247 заражений коронавирусом

12:02, 17.04.2022 1
За сутки в Татарстане подтвердили 247 заражений коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 247 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 141 617 жителей республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки госпитализировали 47 заболевших, выздоровели 254 человека. С начала пандемии вылечились 135 483 татарстанца.

Фото: Ринат Назметдинов

Всего коронавирус унес жизни 1 942 жителей Татарстана. За сутки инфекция стала причиной смерти четырех человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 17 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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