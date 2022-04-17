За сутки в Татарстане подтвердили 247 заражений коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 247 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 141 617 жителей республики.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки госпитализировали 47 заболевших, выздоровели 254 человека. С начала пандемии вылечились 135 483 татарстанца.
Всего коронавирус унес жизни 1 942 жителей Татарстана. За сутки инфекция стала причиной смерти четырех человек.
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