Татарстан стал одним из наиболее привлекательных регионов для мигрантов

Татарстан стал одним из наиболее привлекательных регионов для мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.



Татарстан в этом уступил Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Подмосковью, а еще Краснодарскому краю, Свердловской области, Приморскому краю, Иркутской, Самарской, Новосибирской области и Красноярскому краю. За Татарстаном следуют Амурская, Ростовская, Челябинская, Нижегородская и Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

В России интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям — за два месяца 2022 года на миграционный учет поставлено в 2,5 раза больше иностранных граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Однако существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январем — февралем прошлого года выявлено не было.

В МВД отметили, что в сравнении с прошлым годом выросло количество выданных патентов для осуществления трудовой деятельности — с 112,3 тысячи в январе — феврале 2021 года до 271,6 тысячи за аналогичный период текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

С начала военной спецоперации на Украине в Россию стали массово прибывать граждане Украины, ДНР и ЛНР. Замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщал, что сотрудники МВД ориентированы на содействие гражданам в оформлении необходимых документов и продлении их статуса.

8 апреля сообщалось, что в Татарстане переселенцам из ДНР и ЛНР предложили больше шести тысяч рабочих мест. Проведено девять ярмарок вакансий в местах временного размещения переселенцев. Им предлагают разные вакансии: педагогов, инженеров, воспитателей, специалистов промышленного производства, работников сферы строительства, сельского хозяйства, питания, бытового обслуживания и социальной сферы.

Маргарита Головатенко