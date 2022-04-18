Сбербанк остановил попытку массового списания средств с карт россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.



— Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что, согласно исследованию, списания пыталась провести украинская компания — разработчик мобильных приложений, которая в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. В банке отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний.

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В конце марта в МИД России заявили, что развязанная против страны киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей.

Маргарита Головатенко