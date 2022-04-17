Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко заявил, что страна продолжит поддерживать дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

Также Вучич ознакомил Боцан-Харченко с нынешней обстановкой на Западных Балканах и отметил, что Сербия настроена на сохранение мира и стабильности в регионе. Стороны обсудили и дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе сферу энергетики.

Фото: kremlin.ru (архив)

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация на Украине. Посол объяснил точку зрения России. В свою очередь, президент Сербии выразил надежду на скорейшее окончание конфликта и пожелал установления мира, передает ТАСС.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Вучичем. Российский лидер проинформировал коллегу о ходе переговоров российско-украинских переговоров. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства стран и расширение торгово-экономических связей.

Диана Жиленкова